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Байден намерен облегчить положение Ирана

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Байден намерен облегчить положение Ирана

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает различные варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников, близких к команде президента.

По их словам, таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.

В качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Ирану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями.

Источники Bloomberg сообщили, что Байден может подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе США из иранской ядерной сделки. Однако об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью Тегераном, речи пока не идет.

Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, договор об отмене антииранских санкций в обмен на ограничение страной разработки ядерного оружия) в мае 2018 года. После этого ядерная сделка фактически прекратила действовать. В течение следующих двух лет США усилили санкционную политику против Тегерана, который в ответ увеличил объемы обогащения урана на своих объектах.

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Накануне инаугурации Байдена Тегеран ввел санкции против большинства высокопоставленных руководителей из Белого дома. Под ограничения попали сам Трамп, бывшие госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде, санкции введены в связи с поддержкой террористической деятельности, к которой Иран, в том числе, причислил убийство генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Иран, Джо Байден
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