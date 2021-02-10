Зима в Германии в этом годы бьет рекорды

Германия в феврале 2021 года бьет температурные и "снежные" рекорды - по данным метеорологической службы DWD, в ночь на среду в городе Мюльхаузен (федеральная земля Тюрингия) была зафиксирована рекордная температура в -26,7 градусов Цельсия.
В целом снег идет в ФРГ уже несколько дней. По прогнозам синоптиков минусовая температура продержится как минимум до ближайших выходных.
По словам метеоролога Доминика Юнга, которого цитирует таблоид Bild, последний раз такой снежный и холодный февраль отмечался 9 лет назад.
Снег в Берлине радует детей редкой возможностью кататься на санках, но мешает всем остальным, так как в городе практически нет крупной снегоочистительной техники.
Страдает и железнодорожный транспорт - из-за снегопадов городская электричка S-Bahn сообщила в среду о новых перебоях с транспортом, об опозданиях и отмене поездов.
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