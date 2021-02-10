Решение по индексации пенсий примут до конца месяца

Кабмин до конца февраля примет решение об уровне ежегодной индексации пенсий, которая произойдет с 1 марта 2021. Об этом в эфире «UА: Суспільне» рассказал советник Министра социальной политики Николай Шамбир.
Он отметил, что для определения точного уровня пересчета пенсий, нужны окончательные показатели заработной платы по итогам 2020 года, которые учитываются для вычисления пенсий.
Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен. За весь 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8%.
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