В Украине защищены вклады 98% клиентов украинских банков

По состоянию на 1 января 2021 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 607,56 млрд грн. Это на 28,1% или на 133,12 млрд грн больше, чем год назад (474,44 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало 2021 года: вклады в национальной валюте — 357,36 млрд грн, вклады в иностранной валюте — 250,20 млрд грн.
По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 238,65 млрд грн. Год назад доля вкладов под гарантиями составляла 43,1%.
В структуре вкладчиков доля ФЛП составляет 3,3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2021 года составила 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.
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