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Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

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Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

Действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявила Джессика Ни Мхайнин (Jessica Ní Mhainín), старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship.

«Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения», - рассказала правозащитник корреспонденту Капитала.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

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Index on Censorship (Индекс цензуры») – международная организация, целью которой является защита свободы слова и противодействие цензуре. Центральный офис организации находится в Лондоне (Великобритания).

блокировка телеканалов
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Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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