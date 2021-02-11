Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

Действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявила Джессика Ни Мхайнин (Jessica Ní Mhainín), старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship.

«Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения», - рассказала правозащитник корреспонденту Капитала.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

Index on Censorship (Индекс цензуры») – международная организация, целью которой является защита свободы слова и противодействие цензуре. Центральный офис организации находится в Лондоне (Великобритания).