Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

Действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявила Джессика Ни Мхайнин (Jessica Ní Mhainín), старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship.
«Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения», - рассказала правозащитник корреспонденту Капитала.
Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.
«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.
Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.
Index on Censorship (Индекс цензуры») – международная организация, целью которой является защита свободы слова и противодействие цензуре. Центральный офис организации находится в Лондоне (Великобритания).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016