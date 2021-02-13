Зеленский отравил поздравление новому правительству Италии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги с формированием нового правительства Италии.

"Искренне поздравляю Марио Драги с формированием нового правительства Италии! Желаю успехов на новой должности. Ожидаю укрепления дружбы и партнерства между Украиной и Италией", - написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере.

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги было приведено к присяге сегодня. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых 9 без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий. Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты.