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Зеленский рассчитывает на поддержку Италии

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Зеленский рассчитывает на поддержку Италии

Украина рассчитывает, что Италия выразит свою поддержку на фоне стягивания войск Российской Федерации к нашим границам. Мощную поддержку Украине уже выразили страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте президента.

Он считает, что Москва своими действиями угрожает демократии на всем европейском континенте, в частности, пытается лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу.

«В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров на поддержку Украины», — отметил Зеленский.

Президент пригласил представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы «собственными глазами увидеть последствия войны, которая продолжается».

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«Ожидаю также и на возникновение личных контактов с новым итальянским руководством с целью дальнейшего развития плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса», — добавил Зеленский.

Напомним, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом во Франции.

Италия, Владимир Зеленский
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