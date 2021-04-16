Зеленский рассчитывает на поддержку Италии

Украина рассчитывает, что Италия выразит свою поддержку на фоне стягивания войск Российской Федерации к нашим границам. Мощную поддержку Украине уже выразили страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликован на сайте президента.
Он считает, что Москва своими действиями угрожает демократии на всем европейском континенте, в частности, пытается лишить смысла принцип нерушимости границ в Европе и право народов самостоятельно определять свою судьбу.
«В этом контексте я очень рассчитываю на активную роль Италии и ее лидеров на поддержку Украины», — отметил Зеленский.
Президент пригласил представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы «собственными глазами увидеть последствия войны, которая продолжается».
«Ожидаю также и на возникновение личных контактов с новым итальянским руководством с целью дальнейшего развития плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса», — добавил Зеленский.
Напомним, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом во Франции.
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