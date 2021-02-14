Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами в несколько раз, сообщается на сайте главы государства.
«На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты», — подчеркнул Зеленский.
В ходе встречи, которая прошла в рамках двухдневного официального визита президента Украины в ОАЭ, было отмечено, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз.
Стороны подробно обсудили вопросы продовольственной безопасности. Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона. «Существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украине и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз», — говорится в сообщении.
Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на реализуемых совместных проектах.
Стороны коснулись и проблематики противодействия распространению коронавируса и минимизации негативного влияния пандемии. Зеленский поблагодарил шейха за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.
По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов.
Зеленский находится с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.
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