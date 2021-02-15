Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд, сообщила пресс-служба Офиса президента.
«В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты Украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от $3 млрд США», — говорится в сообщении.
В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.
«На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику», — сказал Зеленский.
Он отметил, что привлечение инвестиций — это ключ к экономическому росту Украины. «Подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину — очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии», — сказано в сообщении.
Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейну Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.
Также стороны подписали документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.
Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохабу и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.
Как информирует Офис президента, рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.
«Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых „Интерпайп“, Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala», — отметили в ОП.
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