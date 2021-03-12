В Китае отреагировали на планы Украины вернуть «Мотор Сич» в госсобственность

Китай требует от Украины при национализации предприятия «Мотор Сич» учесть интересы их компаний. Среди акционеров завода китайская компания Beijing Skyrizon. Об этом в ходе брифинга официальный спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, передает News.Sina.
«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — отметил Чжао Лицзянь.
Также представитель дипведомства добавил, что Пекин внимательно наблюдает за сложившейся с данным предприятием ситуацией.
«Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе», — резюмировал спикер.
ПАО «Мотор Сич» является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем в 100 стран мира.
Напомним, 11 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение о возвращении Украине предприятия «Мотор Сич». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, национализировать предприятие должны в ближайшее время.
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