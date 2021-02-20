США поддержали введение санкций против Медведчука

США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью введения санкций, в частности, против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Twitter в субботу.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Как озвучил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции, пятеро граждан Российской Федерации, а также трое граждан Украины. Среди украинцев Оксана Марченко, супруга нардепа Виктора Медведчука, и сам Виктор Медведчук.

Медведчук после этого заявил, что власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной народом парламентской оппозицией.