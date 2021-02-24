Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи малому и среднему бизнесу до EUR400 тыс.

Кабинет министров Украины увеличил максимальный объем помощи-компенсации от государства для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили кредит в минувшем году, с EUR200 тыс. до EUR400 тыс.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
«Сегодня на заседании правительства утвердили постановление, направленное на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов 5-7-9%», — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале во время правительственного заседания.
Как пояснило Министерство экономики, данное решение разблокирует доступ к программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для аграриев, которые являются активными пользователями государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.
«Также новые изменения будут полезными и для среднего бизнеса, который, пользуясь большими суммами кредитования, мог рассчитывать на их действие только на определенный период (при максимальном объеме кредита в 50 млн грн срок пользования составляет примерно до двух лет)», — поясняется в релизе Минэкономики.
В министерстве подчеркнули, что увеличение лимита до EUR400 тыс. не противоречит обязательствам Украины перед ЕС.
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