Войти
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа
решение
Байден отменил еще один резонансный указ Трампа
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
дружба народов
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Ткаченко перечислил главные пропагандистские тезисы России об Украине

186
Ткаченко перечислил главные пропагандистские тезисы России об Украине

Министр культуры Александр Ткаченко назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине. По его словам, российские медиа умышленно искажают образ Украины и украинцев.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Министр отметил, что российская пропаганда — это не информация, а заранее спланированные послания, которые пытаются донести в любой способ. Среди основных пропагандистских тезисов Ткаченко выделил такой топ:

№ 1 Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население

«Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что вступила в силу ст. 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». МИД России сразу обвинило нас в «дискриминации русского языка» и «продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году», — заявил Ткаченко.

Министр отметил, что это делается для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинский в умышленном нарушении их прав и свобод.

№ 2 Украина — не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков

По словам Ткаченко, эта пропаганда постоянно используется Кремлем. В частности, после введения санкций против «Северного потока-2».

«Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Вроде, любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдена с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению «Северного потока-2», — отметил министр.

Он пояснил, что Кремлю выгодна зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа.

«Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах», — добавил Ткаченко.

№ 3 Санкции против Медведчука — это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского

Ткаченко заявил, что после введения санкций против трех «каналов Медведчука» («NewsOne», «ZIK» и «112 Украина») российские СМИ долго молчали. Но после введения санкций против Виктора Медведчука «взорвались».

«Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Больше — оскорбили приспешников самого Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию кремлевцев», — отметил Ткаченко.

Читайте также: В Нидерландах заявили, что каждый день ловят хакеров из России

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы «112», «ZIK» и «NewsOne» и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были «железобетонные аргументы», однако их не назвал.

пропаганда, Александр Ткаченко, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 февраля 2021
Среда, 24 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016