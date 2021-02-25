Ткаченко перечислил главные пропагандистские тезисы России об Украине

Министр культуры Александр Ткаченко назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине. По его словам, российские медиа умышленно искажают образ Украины и украинцев.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Министр отметил, что российская пропаганда — это не информация, а заранее спланированные послания, которые пытаются донести в любой способ. Среди основных пропагандистских тезисов Ткаченко выделил такой топ:

№ 1 Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население

«Появился этот нарратив давно, но очередным поводом для вбрасывания фейков стало то, что вступила в силу ст. 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». МИД России сразу обвинило нас в «дискриминации русского языка» и «продолжении русофобских действий недальновидных политиков, которые пришли к власти после государственного переворота в 2014 году», — заявил Ткаченко.

Министр отметил, что это делается для поляризации путем подстрекательства этнических русских и русскоязычных украинский в умышленном нарушении их прав и свобод.

№ 2 Украина — не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков

По словам Ткаченко, эта пропаганда постоянно используется Кремлем. В частности, после введения санкций против «Северного потока-2».

«Утверждается, что США шантажирует Европу с помощью Украины. Вроде, любой сотрудник Госдепа может позвонить в Киев и остановить поставки российского газа в Европу. Особенно разозлило Кремль обращение МИД Украины и Польши к президенту США Джо Байдена с просьбой использовать все средства, чтобы помешать завершению «Северного потока-2», — отметил министр.

Он пояснил, что Кремлю выгодна зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа.

«Это даст им возможность шантажировать Украину через бизнесменов и политиков в европейских странах», — добавил Ткаченко.

№ 3 Санкции против Медведчука — это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского

Ткаченко заявил, что после введения санкций против трех «каналов Медведчука» («NewsOne», «ZIK» и «112 Украина») российские СМИ долго молчали. Но после введения санкций против Виктора Медведчука «взорвались».

«Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев. Больше — оскорбили приспешников самого Путина, что, конечно, вызвало нервную истерию кремлевцев», — отметил Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы «112», «ZIK» и «NewsOne» и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были «железобетонные аргументы», однако их не назвал.