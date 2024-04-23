У Бундестазі закликають до посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з росії й білорусі

У німецькому Бундестазі закликали до посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з росії й білорусі. Про це заявив прессекретар парламентської групи з сільськогосподарської політики Альберт Штегеманн, повідомляє Der Standard.

Він наголосив, що російський диктатор володимир путін використовує експорт тільки для фінансування своєї військової економіки.

"Ми в Німеччині та Європі не залежимо від російського зерна. Цьому (фінансуванню економіки рф для продовження війни. – Ред.) необхідно перешкодити. Підвищення тарифів на російське зерно недостатньо", – наголосив політик.

У зв'язку з цим ХДС/ХСС хочуть виступити в Бундестазі за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і харчових продуктів з росії й білорусі".

Опозиція також закликає уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні ЄС.