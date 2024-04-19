НАЗК: Кількість корупціонерів у Держреєстрі може різко зрости

В Україні кількість корупціонерів у Держреєстрі може різко зрости. Це пов'язано з тим, що багато хто забув подати декларації під час звільнення, а це також правопорушення, пов'язане з корупцією.

Про це заявив заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник на брифінгу в Івано-Франківську, пише Слово і діло з посиланням на Укрінформ.

«Декларування було призупинено, і багато забули подати декларації при звільненні, а це також правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Зараз у нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій. Це може сприяти тому, що кількість осіб у реєстрі порушників може різко зрости», – наголосив Ситник.

Він додав, що здебільшого декларації не подали ті особи, які були звільнені з роботи у державній службі у період, коли декларування було призупинено.

«У нас понад 80% повідомлень про несвоєчасне подання декларацій – це щодо вже звільнених осіб», – уточнив Ситник.

За його словами, коли коли людина не перебуває на державній службі близько року, вона про декларування просто забуває. Втім, це не знімає відповідальності.

До того ж законодавство, яке регламентує видалення осіб з цього реєстру через певний період часу, після ухвалення Верховною Радою ще не підписав президент України Володимир Зеленський. Відтак, перебування осіб у цьому реєстрі поки є пожиттєвим.

Наразі у реєстрі корупціонерів понад 40 тисяч чиновників.