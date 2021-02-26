В Украине второй день подряд более 8 000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 003 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели —4 244 человека, умерли 146 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 февраля 2021 года. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 762 человека; летальных случаев — 146; выздоровело — 4 244 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 25 февраля было зафиксировано 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных COVID-19, 23 февраля сообщалось о 4 182 новых случаях инфицирования COVID-19, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля — 4 489 новых больных коронавирусом, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 333 844 человека, 25 742 человека — умерли, выздоровели — 1 163 555 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.