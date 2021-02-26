Навальный рассказал о прогулках под музыку в СИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о прогулках в СИЗО «Матросская Тишина» под радио «Ретро».

«Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую — против. Так как радио „Ретро“ (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?). Под обычную музыку я просто иду, а под техно — иду и мотаю головой в такт», — рассказал он (слова опубликованы в Instagram оппозиционера).

По словам Навального, в эти моменты он представляет себя героем знаменитого скетча с Джимом Керри, где они танцуют под песню «What is love». Оппозиционер уточнил, что радио играет очень громко, чтобы было невозможно перекрикиваться.

Накануне стало известно, что Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». По мнению адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.

Позже появились сообщения, что Навального этапировали в колонию общего режима.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Власти заявили, что Навальный нарушил условия испытательного срока, поскольку не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и потребовали заменить ему условный срок на реальный.

Оппозиционера 19 февраля доставили в следственный изолятор «Матросская Тишина», где он содержался во время судебных заседаний. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Позднее суд сократил срок до двух лет шести месяцев и двух недель.