На должность руководителя САП подали 111 заявлений

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) свои заявления подали 111 человек, сообщает Transparency International Ukraine в понедельник.
«Среди претендентов на должность руководителя САП — действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак, глава комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин, экс-руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и председатель правления ТI Украины Андрей Вишневский», — отмечается в сообщении со ссылкой на данные, обнародованные в ходе заседания Конкурсной комиссии по избранию руководства САП.
В нем подчеркивается, что всего на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуры подалось 169 кандидатов. На должность руководителя отправили 111 заявлений, на заместителя — 90, начальника отдела — 75.
«128 юристов примут участие в конкурсе, 41 кандидата не допущено из-за формальных оснований», — сообщают в TI.
На очередном заседании 1 марта комиссия внесла изменения в проходной балл: 80 баллов в тестировании на знание законодательства и 110 баллов — в тестировании на общие способности.
Также, на сайте Офиса генерального прокурора опубликовали перечень вопросов для тестирования на знание законодательства.
После проведения тестов на профессиональные и общие способности — планируются собеседования, а для потенциального руководителя САП и его заместителя еще и тестирования на полиграфе.
В финале победителей определят в соответствии с позиций в рейтинге после всех этапов отбора — комиссия не будет проводить итоговое голосование за потенциального победителя.
Как сообщалось, предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий уволился с должности по собственному желанию в августе 2020 года. Соответствующий приказ подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
С тех пор исполняющим обязанности руководителя САП стал Максим Грищук.
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