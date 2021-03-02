В РФ впервые с октября выявили менее 11 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 10 565 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это меньше, чем было 5 октября 2020 года — тогда зафиксировали 10 888 случаев заражения. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 268 215.

Умер за сутки 441 заболевший. Общее число летальных случаев составляет 86 896. Выздоровели 14 966 человек, всего — 3 838 040.

В мире с начала пандемии заразились 114,4 млн человек, умерли 2,5 млн. Больше всего заболевших выявлено в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн), Бразилии (10,5 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу, если граждане продолжат делать прививки такими же темпами.