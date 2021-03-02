Boeing вместе с военными Австралии впервые испытали боевой беспилотник

Компания Boeing и военные Австралии впервые запустили в воздух боевой беспилотник Loyal Wingman, испытания прошли успешно. Об этом говорится на сайте Boeing.
«Летательный аппарат завершил успешный взлет за счет собственной тяги перед полетом по заранее определенному маршруту на разных скоростях и высотах, чтобы проверить функциональность полета», — отмечается в сообщении.
Испытания проходили под наблюдением летчика-испытателя Boeing, который следил за полетом с полигона Woomera Range на юге Австралии.
Как указала компания, разрабатываются дополнительные самолеты этой модели, новые полеты запланированы на конец этого года.
«Boeing и Австралия первыми внедряют полностью интегрированные боевые операции с использованием самолетов с экипажем и без экипажа», — заявила президент и главный исполнительный директор Boeing Defense, Space & Security Линн Карет.
Как уточняется в сообщении, от разработки Loyal Wingman до первого полета беспилотника прошло три года. Это первый военный самолет, спроектированный и изготовленный в Австралии более чем за 50 лет.
Ранее стало известно, что Минобороны Австралии вложит в него около $40 млн. Австралийское подразделение Boeing представило военным Австралии прототип первого самолета серии Loyal Wingman в мае 2020-го.
Экс-министр обороны Кристофер Пайн сообщал, что беспилотник сможет работать вместе с боевыми самолетами ВВС Австралии пятого поколения. Дрон имеет длину 11,7 м и размах крыла 7,3 м. Он сможет преодолевать более 2 тыс. морских миль (более 3,7 тыс. км).
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