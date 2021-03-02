СБУ писала письма об угрозе информбезопасности из-за начала вещания «Первого независимого»

Нацсовет не давал указаний о прекращении вещания «Первого независимого», который запустили бывшие сотрудники заблокированных телеканалов, но членам Нацсовета прислали письма от СБУ о возможных угрозах информбезопасности из-за начала вещания канала.
Об этом первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль заявил изданию «Детектор медиа».
«Обычно Нацсовет не сообщается об изменениях в эфире, если они происходят в пределах программной концепции. В первого независимого была информационная концепция.
Поэтому, купив канал, нам должны только за тридцати дней сообщить об изменениях в структуре собственности.
В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания Первого независимого в этот день.
Насколько мне известно, это письмо было направлено всем службам и представителям Нацсовета», — рассказал он.
По его словам, Нацсовет не обращался к провайдерам и не просил отключать вещания канала.
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