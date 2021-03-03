Верховный суд не стал рассматривать иск, в котором оспаривается указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) оставил без движения исковое заявление, в котором истец во второй раз оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, который временно отстраняет от должности главу КСУ Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба ВС.
«В постановлении от 2 марта 2021 года по делу № 9901/43/21 указано, что для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел (ч. 5 ст. 122 КАС Украины). Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021 года», — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook в среду.
Отмечается, что, из-за того, что исковое заявление подано с пропуском срока, КАС ВС постановил оставить его без движения и предоставить истцу срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков искового заявления путем предоставления в суд заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.
«Истец ранее уже обращался с иском в суд. 3 февраля 2021 года Верховный суд отказал в открытии производства по делу № 9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение истец обжаловал в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда», — подчеркивают в ВС.
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