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США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого

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США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого

Госдеп США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как поясняется в заявлении дипломата, санкции против Тупицкого вводятся за коррупционные действия.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций», — говорится в заявлении Блинкена.

Также санкции по подозрению в коррупции введены против бывших чиновников и бизнесменов из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.

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Напомним, еще 27 марта президент Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тупицкий не согласился с этим решением и сейчас пытается его оспорить в судах.

санкции, Александр Тупицкий, Энтони Блинкен
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 часа 24 минуты назад

UA . ПОКИ ВСІ КОРІННІ НАРОДИ СВІТУ РАЗОМ НА ТІЛЬКИ ЇХ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ НЕ ЗАБЕРУТЬ ПІД СВІЙ КОНТРОЛЬ ТІЛЬКИ ЇХ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В ЯДЕРНОЇ ШПАНИ КЕРІВНИКІВ ЯДЕРНИХ ДЕРЖАВ ДО ТИХ ПІР НЕ БУДЕ ГАРАНТІЇ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ВСІХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ СВІТУ ГАРАНТІЇ ВІД ЗНИЩЕННЯ ЇХ ЯДЕРНОЮ ШПАНОЮ КЕРІВНИКАМИ ЯДЕРНИХ ДЕРЖАВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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