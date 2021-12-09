США ввели санкции против экс-главы КС Тупицкого

Госдеп США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как поясняется в заявлении дипломата, санкции против Тупицкого вводятся за коррупционные действия.
«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций», — говорится в заявлении Блинкена.
Также санкции по подозрению в коррупции введены против бывших чиновников и бизнесменов из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.
Напомним, еще 27 марта президент Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тупицкий не согласился с этим решением и сейчас пытается его оспорить в судах.
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