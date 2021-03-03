Британский институт войны и мира считает, что незаконные санкции против ОПЗЖ не помогли партии президента обогнать конкурента

Известная британская организация «Институт войны и мира» высказала сомнения в том, что для введения санкций в Укрине существует законодательная база.

Речь идет о санкциях, введенных Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), формально возглавляемый президентом Владимиром Зеленским, закрыл каналы — 112 Украина, NewsOne и ZIK — в рамках санкций, введенных в отношении депутата Тараса Козака, Виктора Медведчука и членов их семей.

Издание приводит слова главы внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл также предупредил, что самооборона Украины от дезинформации «не должна осуществляться за счет свободы СМИ и должна осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами».

Институт войны и мира смутило, что до решения СНБО не было возбуждено никаких судебных исков, что поставило под сомнение все постановление, приведя в качестве мотива то, что рейтинг партии «За жизнь» составлял 20%, а «Слуги народа» -только 11, что авторы считают главной причиной введения санкций.

Также они подчеркивают, что несмотря на введение санкций, поддержка ОПЗЖ все равно остается выше рейтингов партии Зеленского.

Аналитики предупреждают, что, хотя такие решения могли повысить популярность Зеленского в краткосрочной перспективе, они сопряжены с риском обвала в будущем.