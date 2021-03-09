Войти
Запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации
официально
Запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов
соседи
Лукашенко опроверг наличие в Беларуси диктатуры на примере велосипедов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки всего 3 261 новый случай COVID-19

376
В Украине за сутки всего 3 261 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 975 человек, умерло 76 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 837 человек; летальных случаев — 76; выздоровело — 975 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 410 061 человек, 27 204 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 199 229 человек.

Читайте также: Республиканцы призывают руководство США ввести новые санкции против «Северного потока 2»

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г.Киев (201).

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 марта 2021
Понедельник, 8 марта 2021
Воскресенье, 7 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Тот самый X-Factor в политике, которого остро не хватает – это духовность, или почему я обрадовалась появлению Оксаны Марченко на политической сцене.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016