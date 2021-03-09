Республиканцы призывают руководство США ввести новые санкции против «Северного потока 2»

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол и ряд его однопартийцев обратились к американскому госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода «Северный поток 2».
«Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность выполнением планов администрации Байдена по санкциям в отношении „Северного потока 2“, подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — говорится в письме законодателей, опубликованном на сайте комитета.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями», — отметили они.
Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с «Северным потоком 2», и призывают принять в отношении них определенные меры.
«Мы просим не только дать оценку представленному ниже обновленному списку организаций, ...но и более конкретно указать, какая именно дополнительная информация требуется госдепу для принятия дополнительных санкций», — отметили они.
«Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода „Северный поток 2“, мы настоятельно призываем вас представить Конгрессу новые санкции, ...а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчетный период», — продолжили законодатели.
Госдепартамент США в феврале перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку 2» российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.
В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на «Северный поток 2». В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Однако в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая злить Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.
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