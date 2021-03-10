Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации презентуют в четверг

Центр противодействия дезинформации, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм», будет презентован общественности в четверг, 11 марта, заявил глава офиса президента Укрианы Андрей Ермак.
«В четверг на этой неделе во время форума „Украина 30: Культура. Медиа. Туризм“, который инициировал Зеленский, будет презентован международный центр противодействия дезинформации», — сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» вечером, 9 марта.
Он добавил, что «к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров».
«Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина есть действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы (Украина — ИФ) имеем большой опыт противодействия и и очень надеемся что сможем скоординировать наши усилия с международными партнёрами», — подытожил Ермак.
Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016