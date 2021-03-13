СМИ написали о проблемах Байдена из-за «Северного потока -2»

Президент США Джо Байден оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые должны быть введены в мае. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников.

Администрация президента с одной стороны хочет помешать реализации проекта, который считает невыгодным для Европы и подрывающим энергобезопасность региона. С другой стороны Вашингтон не хочет портить отношения с Германией, выступающей за завершение строительства газопровода.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил собеседник издания. Кроме того, на Байдена оказывают давление обе парламентские партии. В четверг госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал членов сената о готовящемся пакете новых санкций, но не конкретизировал, на кого именно они будут направлены.

После этого сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал утверждения кандидатур Байдена на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, чтобы заставить президента быть решительнее.

«Если администрация Байдена будет колебаться, если они будут игнорировать закон, они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупную внешнеполитическую потерю», — заявил Круз и потребовал от Блинкена промежуточного отчета с указанием всех компаний, которые должны попасть под санкции.

Согласно принятому в декабре закону об оборонном бюджете США (он в числе прочего предусматривает санкции против компаний, участвующих в «Северном потоке-2») администрация президента каждые три месяца должна предоставлять конгрессу список организаций, которые участвуют в строительстве, сертификации, страховании или других процессах, связанных с газопроводом. На основании этого документа законодатели утверждают новые санкционные меры. Ближайший отчет должен быть предоставлен в мае.

Собеседник Politico также не стал называть детали нового санкционного пакета, заявив, что Белый дом продолжает изучать компании, которые могут быть причастны к строительству трубы.