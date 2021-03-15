Биткоин за сутки подешевел на $4 тысячи

В понедельник, 15 марта, курс биткоина на криптобирже Binance падал до $57,2 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подешевела более чем на $4 тыс. Ее цена начала подать после того, как в ночь на воскресенье обновила исторический максимум выше $61,8 тыс.

Одной из возможных причин снижения котировок криптовалют могла стать новость о том, что правительство Индии готовит законопроект, запрещающий криптовалюты в стране. По данным Reuters, документ предусматривает уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег.