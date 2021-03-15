Ватикан отказался благословлять однополые пары

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Об этом заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение.

«В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар», — отмечается в распространенном документе.

«Ответ на вопрос „Обладает ли церковь полномочиями для их благословения“ отрицательный», — говорится в разъяснении.