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Кличко отправляет киевских школьников на каникулы и просит усилить карантин

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Кличко отправляет киевских школьников на каникулы и просит усилить карантин

В Киеве весенние каникулы начнутся раньше в связи с ситуацией с коронавирусом. Дети уйдут на каникулы 18 марта, в четверг.

«Из того, что в наших полномочиях — местной власти: Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше — с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме», — сообщил Кличко во время онлайн-брифинга во вторник.

Он отметил, что ситуация в городе сложная: в стационарах медучреждений столицы — более 3 500 госпитализированных пациентов, из них 71% — люди в тяжелом состоянии. По его словам, это наиболее сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии.

«С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 000 коек», - подчеркнул Кличко.

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Также Кличко просит Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.

«Киев обращается к правительству и просит расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведении спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», — заявил он.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Киев, Виталий Кличко, школы
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