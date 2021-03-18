Сноуден подаст документы на гражданство РФ

Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена.

«Документы подготовили», — сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готовы ли документы Сноудена для подачи на получение российского гражданства.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.

В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.