Сноуден подаст документы на гражданство РФ

Необходимые для получения российского гражданства документы экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена готовы, в ближайшее время их передадут на рассмотрение, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена.
«Документы подготовили», — сказал Кучерена, отвечая на вопрос, готовы ли документы Сноудена для подачи на получение российского гражданства.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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