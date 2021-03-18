Степанов предрекает сложный период с COVID в Украине до конца апреля

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса. При этом министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.
Об этом Степанов заявил в эфире «ТСН».
Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.
«У нас сложный период. COVID-19 — это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное — это сберечь как можно больше жизней украинцев», — заявил Степанов.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016