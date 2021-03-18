Степанов предрекает сложный период с COVID в Украине до конца апреля

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса. При этом министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.

Об этом Степанов заявил в эфире «ТСН».

Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

«У нас сложный период. COVID-19 — это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное — это сберечь как можно больше жизней украинцев», — заявил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года.