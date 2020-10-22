При этом о получении российского гражданства бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США пока не думает, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
«Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе», — сказал он.
Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.
Эдвард Сноуден — американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил». В связи с этим в США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.
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