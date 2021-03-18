Белый дом официально прокомментировал слова Байдена о Путине

Президент США Джо Байден не сожалеет о своих словах о Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Reuters. Журналисты спросили ее, не опасаются ли в Вашингтоне, что его слова могут привести к усилению напряженности между двумя странами в ситуации, когда отношения и так находятся не на лучшем уровне.

При этом власти США надеются, что смогут продолжать продуктивные отношения с Россией. Посол США в России останется в стране пребывания, добавили в Вашингтоне.

Заявления прозвучали вскоре после того, как Путин предложил провести разговор с Байденом. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — объяснил он.

17 марта вышло интервью Байдена телеканалу ABC. Журналист спросил президента США, считает ли тот Путина убийцей. Тот ответил: «Ммм, да».

В России эти слова вызвали резкую негативную реакцию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания Байдена «очень плохие» и «недопустимые», отметив, что за все время двусторонних отношений подобных прецедентов не было.

Путин 18 марта предположил, что Байден сделал подобное заявление, поскольку смотрит на других людей через призму собственных ценностей и качеств. «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим. Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — сказал президент РФ.

Позже Путин заявил, что поручит МИДу организовать срочный разговор с коллегой из США. Он подчеркнул, что готов продолжить переговоры с Байденом при одном условии — если они пройдут в прямом эфире.