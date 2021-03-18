Суд оправдал Пашинского, который стрелял в человека

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу. Нардеп выстрелил в человека из наградного оружия.
Адвокаты Пашинского сообщили СМИ, что суд вынес оправдательный приговор.
Также защита напоминает, что прокуратура может подать апелляцию на это решение.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание — мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
Во время стычки Пашинский из своего наградного огнестрельного оружия (пистолет марки Glock-19) выстрелил мужчине в левую ногу. Химикус получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
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