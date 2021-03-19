Страны Европы возвращаются к использованию вакцины AstraZeneca

После заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о безопасности и эффективности препарата от англо-шведской компании AstraZeneca европейские страны одна за другой стали объявлять о возобновлении вакцинации.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о том, что у его страны нет никаких оснований отказываться от применения препарата от AstraZeneca. По его словам, сделать себе прививку намерен в том числе и премьер-министр Жан Кастекс.

О намерении возобновить применение препарата от AstraZeneca объявили Италия и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан в пятницу намерены встретиться c региональными руководителями, чтобы обсудить с ними ускорение темпов вакцинации. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его правительство намерено в ближайшее время добиться вакцинации как можно большего количества граждан.

Власти Словении также решили возобновить применение вакцины. О готовности уже в пятницу сделать прививку объявили президент страны Борту Пахор, премьер-министр Янез Янша и спикер парламента Игор Зорчич.

Нидерланды возобновят вакцинации препаратом от AstraZeneca на следующей неделе. Местный исследовательский центр Lareb накануне сообщил, что не обнаружил связь вакцины от англо-шведской компании с образованием тромбов у ряда пациентов.

С 22 марта возобновят вакцинацию в Португалии, с 24 марта — в Испании. Местные власти объяснили такое решение позицией ЕМА.

Латвия также решила возобновить вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Власти Болгарии сообщили, что не обнаружили связи между вакцинацией и смертью женщины в Пловдиве. Вскрытие показало, что причиной ее гибели не был тромбоз. В Софии приняли решение возобновить вакцинацию.

Выводы европейского регулятора стали сигналом для возобновления вакцинации и за пределами Старого Света: в Канаде, Индонезии и Таиланде. Власти Вьетнама, в свою очередь, заявили, что не будут прививать препаратом от AstraZeneca людей с хроническими заболеваниями.

При этом Дания, Норвегия и Швеция объявили о том, что не будут спешить с возобновлением вакцинации препаратом от AstraZeneca. Представители местных властей сообщили, что намерены для начала дождаться результатов собственных исследований на предмет влияния вакцины на образование тромбов.

Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (сама компания AstraZeneca). AstraZeneca сообщала, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции.

В компании уверяли, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было. Однако после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, смерти среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии. Врачи, изучавшие летальные исходы, выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет.