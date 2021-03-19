Войти
Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья
дружба народов
Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья
Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за позицию по Крыму
резонанс
Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за позицию по Крыму

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Страны Европы возвращаются к использованию вакцины AstraZeneca

340
Страны Европы возвращаются к использованию вакцины AstraZeneca

После заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о безопасности и эффективности препарата от англо-шведской компании AstraZeneca европейские страны одна за другой стали объявлять о возобновлении вакцинации.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о том, что у его страны нет никаких оснований отказываться от применения препарата от AstraZeneca. По его словам, сделать себе прививку намерен в том числе и премьер-министр Жан Кастекс.

О намерении возобновить применение препарата от AstraZeneca объявили Италия и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан в пятницу намерены встретиться c региональными руководителями, чтобы обсудить с ними ускорение темпов вакцинации. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его правительство намерено в ближайшее время добиться вакцинации как можно большего количества граждан.

Власти Словении также решили возобновить применение вакцины. О готовности уже в пятницу сделать прививку объявили президент страны Борту Пахор, премьер-министр Янез Янша и спикер парламента Игор Зорчич.

Нидерланды возобновят вакцинации препаратом от AstraZeneca на следующей неделе. Местный исследовательский центр Lareb накануне сообщил, что не обнаружил связь вакцины от англо-шведской компании с образованием тромбов у ряда пациентов.

С 22 марта возобновят вакцинацию в Португалии, с 24 марта — в Испании. Местные власти объяснили такое решение позицией ЕМА.

Латвия также решила возобновить вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Власти Болгарии сообщили, что не обнаружили связи между вакцинацией и смертью женщины в Пловдиве. Вскрытие показало, что причиной ее гибели не был тромбоз. В Софии приняли решение возобновить вакцинацию.

Выводы европейского регулятора стали сигналом для возобновления вакцинации и за пределами Старого Света: в Канаде, Индонезии и Таиланде. Власти Вьетнама, в свою очередь, заявили, что не будут прививать препаратом от AstraZeneca людей с хроническими заболеваниями.

При этом Дания, Норвегия и Швеция объявили о том, что не будут спешить с возобновлением вакцинации препаратом от AstraZeneca. Представители местных властей сообщили, что намерены для начала дождаться результатов собственных исследований на предмет влияния вакцины на образование тромбов.

Читайте также: В Грузии медсестра умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (сама компания AstraZeneca). AstraZeneca сообщала, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции.

В компании уверяли, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было. Однако после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, смерти среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии. Врачи, изучавшие летальные исходы, выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет.

ЕС, AstraZeneca
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 марта 2021
Четверг, 18 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016