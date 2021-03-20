Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В настоящее время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям.

Первое — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской „Мотор Сичи“ — вопрос национальной безопасности», — цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

Госпредприятие АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отмечают в СБУ.

Как сообщалось, 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия «Мотор Сич», а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял , что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия «Мотор Сич», более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.