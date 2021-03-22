Экономика Украины в 2020 году упала на 4%

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд грн, а из расчета на одно лицо — 100,47 тыс. грн.
Госстат уточнил, что изменение дефлятора в минувшем году составило 9,8%.
По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% — в четвертом.
Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 854,05 млрд грн (изменение дефлятора — 5,3%), во втором — 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем — 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом — 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).
Госстат напомнил, что в 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% — в 2014 году.
Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,6%.
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