В Крыму подсчитали ущерб от водной блокады

Ущерб, нанесенный аннексированному Крыму перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, якобы составляет более 1 трлн российских руб., заявил первый вице-спикер парламента «республики» Ефим Фикс. По его словам, рабочая группа по анализу данного ущерба продолжает работу, специалисты должны учесть не только вопросы разрушения Северо-Крымского канала, но и затраты на добычу воды из подземных источников и ее подачу.

«Думаю, мы выйдем на серьезную цифру. На сегодня это уже более триллиона рублей. Но до конца еще не подсчитаны все позиции»,— сказал Фикс в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Он также заявил, что после подсчета ущерба будут подготовлены иски в российские и международные суды «для привлечения к ответственности конкретных лиц, которые принимали участие в организации и проведение водной блокады российского полуострова».

Напомним, ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении обратиться в ООН с жалобой на Украину, перекрывшую полуострову подачу воды в марте 2014 года. Обращаться за помощью к Киеву относительно водоснабжения российские власти не намерены.