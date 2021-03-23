Нынешние ограничения в Британии обещают сделать последними

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ограничительные меры, ныне действующие в стране для борьбы с коронавирусом COVID-19, станут последними, сообщают британские СМИ.
По словам Джонсона, ограничения будут отменены «раз и навсегда».
Однако он предупредил, что третья волна пандемии, которая в настоящее время охватила Францию и Италию, может «достигнуть и нашего берега».
Премьер также приветствовал «абсолютно выдающиеся достижения британских ученых и компаний в разработке и распространении вакцины среди половины взрослого населения в течение года».
Во вторник в Великобритании спустя год после объявления первого локдауна проходит день памяти жертв коронавируса COVID-19, число которых составляет почти 150 тыс. человек.
В полдень в стране прошла минута молчания в память жертв коронавируса, а вечером, в 20:00 по местному времени жители выйдут у своих домов с фонариками или свечами в руках. Лондонский глаз, Трафальгарскую площадь и стадион Уэмбли подсветят желтым цветом.
По последним данным британского национального статистического управления, в Великобритании с начала пандемии умерли более 147 тыс. человек.
Великобритания значительно быстрее, чем ее соседи из ЕС, проводит вакцинацию от COVID-19. Именно поэтому Джонсон и настроен оптимистично. Нынешний локдаун в Великобритании действует с января 2021 года. Власти предусмотрели его отмену в четыре этапа, первый из них стартовал в начале марта. Завершение процесса отмены ограничительных мер пока что планируется на конец июня: если все пойдет по плану, в стране к тому моменту почти не будет ограничений.
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