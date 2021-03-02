Зеленский подпишет указ о внедрении Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время подписать указ, который введет в действие трехлетнюю Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, презентованную во время форума «Украина. 30», заявил глава государства во время совместного обращения с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем во вторник.
«Не секрет, что европейские партнеры поддерживают нас не только в вопросах прекращения войны на востоке Украины, но и во многих других вопросах. Это, в частности, усовершенствования нашей судебной системы и проведения судебной реформы. Вчера, на форуме была презентована трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения её в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ», — отметил Зеленский.
Также глава государства поблагодарил Европейский Союз и лично Шарля Мишеля за помощь в построении в Украине независимой судебной системы.
«Я хочу выразить благодарность господину президенту и, в его лице, всему Европейскому Союзу за важную экспертную помощь для построения в Украине стойкой и независимой судебной системы», — резюмировал президент.
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