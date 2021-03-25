Олимпийский огонь Игр-2020 погас в первый же день эстафеты

Олимпийский огонь Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год, погас в первый день эстафеты из-за неисправности горелки. Инцидент попал на видео, опубликованном на You-Tube-канале Международного Олимпийского Комитета (МОК).

Пламя погасло на территории префектуры Фукусима. Информацию об этом подтвердили организаторы, пишет AP. Организаторы подожгли факел от резервной лампады, после чего забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня началась с территории футбольного тренировочного центра J-Village, который находится в Фукусиме. Эстафета продлится в общей сложности 121 день и пройдет через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах Японии. В забеге примут участие около 10 тысяч человек.

Ранее стало известно о решении правительства Японии провести предстоящую олимпиаду без участия иностранных болельщиков. При этом всем зарубежным гражданам, которые успели приобрести билеты, возместят их стоимость.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.