В РФ начали промышленное производство третьей вакцины от коронавируса

Российский Центр имени Чумакова запустил промышленное производство вакцины от коронавируса «КовиВак». Запуск производства прошел в присутствии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, сообщают местные СМИ.

«КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. В год центр Чумакова планирует производить до 10 млн доз вакцины. В ближайшее время препарат должен поступить в гражданский оборот и появится в регионах страны.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В стране зарегистрировано три российских препарата: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Последняя получила регистрацию 20 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на момент регистрации говорил, что к середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

В Минздраве предупреждали, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно и используется только для людей, старше 18 лет.

Суть действия вакцины «КовиВак» заключается в том, что она имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок. В отличие от синтетических или векторных вакцин разработчики берут вакцинный штамм, нарабатывают его в промышленных количествах, после чего химически инактивируют его. «Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета.