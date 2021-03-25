Войти
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
официально
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В РФ начали промышленное производство третьей вакцины от коронавируса

320
В РФ начали промышленное производство третьей вакцины от коронавируса

Российский Центр имени Чумакова запустил промышленное производство вакцины от коронавируса «КовиВак». Запуск производства прошел в присутствии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, сообщают местные СМИ.

«КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. В год центр Чумакова планирует производить до 10 млн доз вакцины. В ближайшее время препарат должен поступить в гражданский оборот и появится в регионах страны.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В стране зарегистрировано три российских препарата: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Последняя получила регистрацию 20 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на момент регистрации говорил, что к середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

В Минздраве предупреждали, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно и используется только для людей, старше 18 лет.

Читайте также: Олимпийский огонь Игр-2020 погас в первый же день эстафеты

Суть действия вакцины «КовиВак» заключается в том, что она имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок. В отличие от синтетических или векторных вакцин разработчики берут вакцинный штамм, нарабатывают его в промышленных количествах, после чего химически инактивируют его. «Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета.

Россия, вакцина, КовиВак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 марта 2021
Среда, 24 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016