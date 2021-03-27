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Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места

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Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, удалось немного сдвинуть с места. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на трех источников, работающих на канале.

По информации издания, этого удалось добиться после того, как с места столкновения судна с берегом вывезли около 20 тыс. т песка.

Газета отмечает, что немного сдвинуть контейнеровоз удалось в пятницу, 26 марта. Работы по вывозу 20 тыс. т песка возле носовой части судна начались утром этого же дня.

Как пишет The Jerusalem Post, если эти действия не помогут, то к месту аварии прибудет группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке, которые оценят масштабы произошедшего, после чего американские военные помогут снять судно с мели. Ожидается, что группа экспертов прибудет на место 27 марта.

Правительство Египта, как отмечал телеканал CNN, приняло предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала выразило благодарность за помощь.

Источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что Ever Given могут снять с мели в течение субботы, 27 марта. Cобеседник издания, участвующий в работах по освобождению судна, заявил, что выкапывание носа сухогруза из берега, куда он врезался, «идет хорошо».

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400-метровый контейнеровоз Ever Given, следовавший под панамским флагом из Китая в Роттердам, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала в шести морских милях от его южной границы 23 марта. Причиной аварии стал порыв сильного ветра, из-за которого судно отклонилось от курса и полностью перегородило канал. Компании начали направлять свои суда в обход Африки, что увеличит время в пути примерно на неделю.

Суэцкий канал представляет собой кратчайший круглогодично доступный морской путь из Азии в Европу. Он сокращает этот маршрут по меньшей мере на 8 тыс. км. Также через него идет один из путей, соединяющих порты США и Дальнего Востока. Длина канала — 193 км, ширина — более 200 м. Через него проходит до 12% всего объема мировой торговли. Ежемесячно через канал провозится около 51 млн т контейнеров с товарами, также через него идут танкеры с нефтью и газом. В среднем через канал проходят до 50 судов в день.

Суэцкий канал
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