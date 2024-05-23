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Блінкен прокоментував заклики дозволити Україні використовувати американську зброю по території рф

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Державний департамент США під керівництвом Ентоні Блінкена працює над пропозицією щодо послаблення заборони на використання Україною американської зброї для ударів по цілях на території росії.
Про це повідомляє New York Times.

Ініціатива Держдепу призвела до активних дискусій в адміністрації Джо Байдена про можливість дозволу Україні атакувати ракетні та артилерійські установки, розташовані поблизу кордону з росією. За словами Володимира Зеленського, ці установки сприяли нещодавнім територіальним успіхам москви.

Пропозиція, яку підтримує держсекретар Ентоні Блінкен після свого візиту до Києва минулого тижня, все ще знаходиться на стадії розробки, і невідомо, скільки його колег з адміністрації Байдена підтримують її. Документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно займає обережну позицію.

Речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики та звіт Блінкена після його повернення з Києва.

За словами посадовців, які брали участь в обговореннях, позиція Блінкена змінилася через відкриття росіянами нового фронту у війні, що призвело до руйнівних наслідків. російські війська розмістили зброю безпосередньо за кордоном з північно-східною Україною і націлили її на Харків, знаючи, що українці можуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для ударів у відповідь.

Протягом кількох місяців Україна здійснює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції здебільшого за допомогою власних дронів, які не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя. Частіше росіяни збивають українські дрони та ракети або зводять їх з курсу за допомогою вдосконалених методів радіоелектронної боротьби.

Наразі зростає тиск на США, щоб вони допомогли Україні атакувати російські військові об'єкти, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти заборону на атаки на нафтові заводи та інші об'єкти російської інфраструктури за допомогою американської зброї. Британія, яка зазвичай діє синхронно з Вашингтоном у військових питаннях, непомітно зняла свої обмеження, дозволивши використання крилатих ракет Storm Shadow для ширшого спектру цілей у росії.

Зміна підходу може також вплинути на подальше навчання українських солдатів. Досі вони тренувалися на західному озброєнні в Німеччині, але США розглядають можливість відправки своїх військових до України для навчання, що раніше Байден забороняв.

Блінкен
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