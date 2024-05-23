Експерт: В Україні очикується підвищення цін на продукцію аграріїв

Після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукція аграріїв.

Збалансування подорожчання може лише зниження цін на нафту. Але вони не змінюються.

Якщо Верховна Рада схвалить підвищення акцизу, то перший етап підвищення цін на пальне припаде на початок жнив. Це вплине на аграріїв. Вони не можуть зробити запас, бо склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

"Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5 відсотків. Липень - це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар", - сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.