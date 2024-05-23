У МО Британії закликають нейтральні країни вступати в НАТО

На тлі зростаючих загроз з боку росії нейтральні країни, які не є членами НАТО, але користуються його "захисною парасолькою", повинні вступити у військовий Альянс.
Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, передає УНН із посиланням на Politico.
Шаппс не став безпосередньо вказувати на європейські країни, що не входять до НАТО, такі як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, які давно дотримуються нейтралітету. Але дав зрозуміти, що Британія лобіюватиме вступ до блоку більшої кількості країн.
"Я буду відстоювати інтереси НАТО, щоб залучити в організацію всіх тих, хто користується захисною парасолькою альянсу", - сказав міністр оборони Британії.
"Деякі європейські країни отримують реальну вигоду від захисту НАТО, вони користуються перевагами свободи, але водночас не підписуються на колективне стримування континенту", - додав Шаппс, вказуючи на загрозу, що виходить від росії. "Однак коли вовк підбирається до задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця нейтралітету", - вказав міністр.
Як пише видання, Шаппс також закликав наявних членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5 відсотка від ВВП. Поточну мету Альянсу - витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП - виконують приблизно дві третини з 32 членів НАТО.
Шаппс пообіцяв порушити це питання на саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні.
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