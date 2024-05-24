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ДПСУ: Кількість відмов у перетені кордону військовозобов’язаними збільшилась

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Кількість відмов у перетині кордону військовозобов’язаними після набуття чинності закону про мобілізацію збільшилась.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

"З 18 травня ми перевіряємо наявність військово-облікового документа у певних категорій громадян. Відносно цих категорій громадян були відмови, бо не всі мали цей документ при собі і підтвердження відстрочки від призову. Зокрема, це стосувалась осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років", - розповів він.

За даними речника, станом на зараз прикордонники щодня відмовляють у перетині близько 200-250 чоловікам, які не підпадають під категорії пропуску.

До цього прикордонники в середньому відмовляли у перетині кордону десь 150-200 особам.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер українці мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+.

Демченко, ДПСУ
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