НБУ хоче ввести ліміти на карткові перекази

Національний банк України готує рішення про введення лімітів на суму та кількість операцій: 100 тисяч гривень на місяць і 30 операцій.
Як пише delo.ua, про це інформує Liga.net.
Представникам медіа у НБУ повідомили, що регулятор готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).
Планується, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
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