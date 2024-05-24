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НБУ хоче ввести ліміти на карткові перекази

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Національний банк України готує рішення про введення лімітів на суму та кількість операцій: 100 тисяч гривень на місяць і 30 операцій.

Як пише delo.ua, про це інформує Liga.net.

Представникам медіа у НБУ повідомили, що регулятор готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

НБУ, картка
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